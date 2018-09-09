Москва, 9 сентября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Количество избирателей, пришедших на выборы мэра в Москве, по состоянию на 15.00 достигло примерно 17,8%. Об этом журналистам заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы мэра Москвы

«По данным на три часа, явка в Москве — 17,8%», — сообщил Горбунов.

Он также заявил, что на загородных избирательных участках проголосовало уже более 43% избирателей.

Напомним, на выборах мэра столицы в 2013 году к этому времени явка избирателей составила 18,5%.