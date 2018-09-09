К 15 часам явка на выборы в Москве составила 17,8%
Москва, 9 сентября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Количество избирателей, пришедших на выборы мэра в Москве, по состоянию на 15.00 достигло примерно 17,8%. Об этом журналистам заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы мэра Москвы
«По данным на три часа, явка в Москве — 17,8%», — сообщил Горбунов.
Он также заявил, что на загородных избирательных участках проголосовало уже более 43% избирателей.
Напомним, на выборах мэра столицы в 2013 году к этому времени явка избирателей составила 18,5%.