Реконструкция Курской битвы и возможности танка: День танкиста на Урале
Нижний Тагил, Свердловская область, 9 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле 8 сентября отметили День танкиста. Его организовало правительство Свердловской области при поддержке Военно-промышленной комиссии при правительстве России.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Играет гармонист
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бойцы и техника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Флаг россии и Знамя Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Со знаменем
Алексей Колчин ИА REGNUM
Флаг России и Знамя Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Танцуют все
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юные исследователи танков
В Нижнем Тагиле праздник прошёл на трёх площадках. Основные события развернулись на полигоне «Старатель». Здесь были демонстрация возможностей танка «Т-90», выставка оружия и техники. Также прошла реконструкция одного из сражений Курской битвы. Напомним, в 2018 году после Курской битвы прошло 75 лет.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкция Курской битвы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкция Курской битвы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Способности танка Т-90
Алексей Колчин ИА REGNUM
Демонстрация способностей танка Т-90
Алексей Колчин ИА REGNUM
Реконструкция Курской битвы
Не обошлось и без традиционной солдатской каши.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Раздают солдатскую кашу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Под красными флагами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выставка оружия
Алексей Колчин ИА REGNUM
На выставке оружия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Награждение работников Уралвагонзавода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Надпись — Победители