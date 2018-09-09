Нижний Тагил, Свердловская область, 9 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле 8 сентября отметили День танкиста. Его организовало правительство Свердловской области при поддержке Военно-промышленной комиссии при правительстве России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Играет гармонист

Алексей Колчин ИА REGNUM Бойцы и техника

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг россии и Знамя Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Со знаменем

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России и Знамя Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Танцуют все

Алексей Колчин ИА REGNUM Юные исследователи танков

В Нижнем Тагиле праздник прошёл на трёх площадках. Основные события развернулись на полигоне «Старатель». Здесь были демонстрация возможностей танка «Т-90», выставка оружия и техники. Также прошла реконструкция одного из сражений Курской битвы. Напомним, в 2018 году после Курской битвы прошло 75 лет.

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Курской битвы

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Курской битвы

Алексей Колчин ИА REGNUM Способности танка Т-90

Алексей Колчин ИА REGNUM Демонстрация способностей танка Т-90

Алексей Колчин ИА REGNUM Реконструкция Курской битвы

Не обошлось и без традиционной солдатской каши.

Алексей Колчин ИА REGNUM Раздают солдатскую кашу

Алексей Колчин ИА REGNUM Под красными флагами

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестр

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Алексей Колчин ИА REGNUM Награждение работников Уралвагонзавода