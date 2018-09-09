Барнаул, 9 сентября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. За два часа до закрытия избирательных участков в выборах губернатора Алтайского края и избирательных кампаниях представителей муниципальной власти приняли участие 33,28% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Алтайизбиркома.

Цитата из видеотрансляции ЦИК РФ Алтайский край выбирает губернатора. село Гальбштадт, Клубная улица, д. 4

По состоянию на 18:00 наибольший процент проголосовавших зарегистрирован в Алейске (62,96%), наименьший продемонстрировали избиратели Бийска (21,08%) — второго по величине города Алтайского края. На участках в столице Алтайского края — Барнауле — число проголосовавших составило немногим более 28 до 31%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Алтайском крае были назначены в конце мая 2018 года после скоропостижного и внезапного ухода Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет. По состоянию на 10:00 местного времени явка составляла порядка 6%, к 12:00 увеличилась до 16%, а на 15:00 составляла 26,98%.