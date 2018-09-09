Москва, 9 сентября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. По состоянию на 12.00 на выборах мэра Москвы в столице проголосовало 8,2% избирателей. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«На 12 часов явка в целом по городу составила 8,2 процента. Это на 1 процент выше, чем в 2013 году», — отметил он.

Напомним, на выборах мэра Москвы в 2013 году явка избирателей к этому времени была 7,14%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве заявили о попытке фальсификации «вброса» на избирательном участке. По сети интернет начали распространять ролик якобы с участка №2342, где сотрудник комиссии забрасывает в урну для голосования пачку бюллетеней. Однако позднее было установлено, что данный ролик пытались распространять еще во время президентских выборов, а вместо урн для голосования на данном участке в реальности установлены КОИБ.