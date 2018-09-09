Москва, 9 сентября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. На выборах мэра Москвы к 10:00 проголосовали более 2,5% избирателей, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в штабе ЦИК РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

«В целом по городу к 10:00 проголосовало 2,61% избирателей», — сообщил он.

Напомним, на выборах мэра Москвы в 2013 году к 10:00 проголосовало 1,93% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в списке претендентов на должность мэра Москвы пять кандидатов: Михаил Балакин(от партии «Союз Горожан»), Михаил Дегтярев(от ЛДПР), Вадим Кумин(от КПРФ), Илья Свиридов(от партии «Справедливая Россия»), и Сергей Собянин(действующий мэр Москвы, самовыдвижение).