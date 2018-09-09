Барнаул, 9 сентября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 9 сентября, кроме выборов губернатора Алтайского края, проходит празднование 288-летия краевой столицы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт городской мэрии, основные праздничные мероприятия пройдут в вечернее время.

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В частности, на площади Сахарова стартует молодежная программа «Барнаул — молодой», а сразу после неё начнётся международный турнир по профессиональному боксу из серии боев «Мы зажигаем звезды». Также на молодежный праздник горожан ждут в университетском дворике Алтайского госуниверситета.

Традиционно программы ко Дню города приготовлены для жителей всех районов Барнаула. Праздничный фейерверк будет организован на пяти площадках краевой столицы.

Обращаясь с приветственным словом к горожанам, сити-менеджер Сергей Дугин в частности отметил:

«Нынешний День города уникален тем, что совпадает с выборами главы исполнительной власти региона. От нашей ответственности, активной гражданской позиции во многом зависит, каким быть Алтайскому краю и его столице в ближайшие несколько лет».

Напомним, город Барнаул был основан в 1730 (по другим сведениям, в 1739) горнозаводчиком Акинфием Демидовым. Уже в 1846 году у Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь.

Выборы губернатора в Алтайском крае проводятся в связи с добровольной и скоропостижной отставкой Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет.