Москва, 9 сентября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Мэра Москвы Алексей Венедиктов прокомментировал распространяемое в Telegram сообщение с роликом о якобы имеющемся вбросе бюллетеней на участке №2342 столицы. По его словам, при сравнении реального видео с участка и видео, гуляющее по интернету, обнаружились пририсованные авторами ролика урны для голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы мэра Москвы

«На видео из Telegram видно, как председатель комиссии достает из тумбочки бюллетени, подходит к урне и опускает их. Группа разбора Общественного штаба отсмотрела запись с этого участка в 9.15 — время, указанное в видео из Telegram. Сравнив этот ролик с реальным видео, выведенным на мониторе в Общественном штабе, мы увидели явные различия: расстановка мебели и урн, на ролике с «вбросом» обычные урны, а на реальном участке КОИБы. Мы впервые столкнулись с намеренной фальсификацией», — заявил он.

Венедиктов также отметил, что Общественный штаб продолжает разбираться в данной ситуации.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России проходит Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

В столице выбирают мэра Москвы. В списке претендентов на кресло пять кандидатов: Михаил Балакин (от партии «Союз Горожан»), Михаил Дегтярев (от ЛДПР), Вадим Кумин (от КПРФ), Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), и Сергей Собянин (действующий мэр Москвы, самовыдвижение).