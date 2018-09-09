Красногорск, 9 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Американский и российский спортсмен смешанных единоборств Джефф Монсон отдал голос на выборах губернатора Московской области. Об этом передает «РИАМО».

(сс) Monson Productions Джефф Монсон

Боец посетил один из участков Красногорска.

«Я очень люблю Россию, люблю Красногорск. У меня большие планы по развитию спортивной школы здесь, обучению детей», — заявил Монсон.

Напомним, что выборы губернатора Московсокй области проходят в Единый день голосования. На должность главы региона претендуют шесть кандидатов.

Отметим, в Красногорске также проходят выборы совета депутатов городского округа.