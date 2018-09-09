Москва, 9 сентября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. 10−12 сентября в Москве пройдет X Всероссийский фестиваль-конференция «Кремль — детям». Его главным организаторами выступает Музей Московского Кремля. Впервые фестиваль «Кремль — детям» состоялся в 2000 году. Цель данного форума — выявление новых тенденций в образовательной и просветительской деятельности учреждений культуры. В рамках конференции — многочисленные встречи, дискуссии, мастер-классы. На повестке дня нынешнего фестиваля вопросы исторических реконструкций, воссоздание материальной и духовной среды в работе со школьниками, методы и цели ролевых игр в музеях. Внимание будет и уделено работе с детьми особой категории — инвалидам, слабослышащим и слабовидящим.