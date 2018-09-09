Лондон, 9 сентября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Самую точную карту Антарктиды составили и опубликовали ученые из Университета штата Огайо, сообщает 7 сентября Daily Mail.

Александр Борисов. Весенняя полярная ночь. 1897

Работу по составлению подробной карты континента на южном полюсе Земли провели исследователи из Университета штата Огайо при помощи ученых из Миннесотского и Иллинойсского университетов.

Ученые сообщили, что эта карта стала самой подробной из всех карт континентов. Они надеются, что новая карта станет серьезным подспорьем при подготовке научно-исследовательских экспедиций на Антарктиду.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» достигло Антарктиды, возобновив присутствие отечественного флота в антарктических морях после долгого перерыва.