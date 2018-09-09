Калуга, 9 сентября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В Калужской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года проходят девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в Барятинском, Жуковском, Хвастовичском и Спас-Деменском раинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Также идет голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района. Всего открыто 33 избирательных участка. По информации Избирательной комиссии региона, на 69 депутатских мест в органах местного самоуправления претендуют 166 зарегистрированных кандидатов.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в девяти муниципальных районах Калужской области впервые жители столицы принимают участие в выборах мэра Москвы. Для этого в калужском регионе открылись 16 избирательных участков в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Тарусском и Юхновском районах. Также на выборах столичного мэра применены три модульных избирательных участка, из которых два расположены в Боровском районе и один — в Жуковском.

Напомним, в Калужской области 9 сентября 2018 года голосование на избирательных участках по выборам депутатов местного самоуправления продлится до 20 часов, а на выборах мэра Москвы до 22.00.