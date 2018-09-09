Красногорск, 9 сентября, 2018, 11:35 — ИА Регнум. В Московской области явка избирателей на выборы губернатора региона к 11.00 составила 4,35%. Об этом сообщили в штабе ЦИК РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования в ЦИК

Максимальная явка избирателей (5% и более) зарегистрирована в Ступино, Серебряных прудах, Кашире, Шатуре, Шаховской, Сергиево-Посадском районе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Московской области открыты более 4,1 тыс. постоянных и 89 временных избирательных участков. Работает «горячая линия» Мособлизбиркома.