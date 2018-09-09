Торжок, Тверская область, 9 сентября, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В Тверской области на выборах действует специальная кабина для голосования слабовидящих и незрячих людей — кабина устроена на избирательном участке № 1083, на территории Торжокского предприятия щеточных изделий Всероссийского общества слепых, где работают инвалиды по зрению. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Ранее губернатор Игорь Руденя подчеркнул: главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

Пресс-служба правительства Тверской области «Говорящие» бюллетени

В специальной кабине находятся трафареты с прорезями на месте квадратов в избирательном бюллетене и звуковой тифломаркер. «Говорящие» бюллетени с тифлометками для людей с проблемами со зрением разработали специалисты Торжокского центра «Вертикаль», а применили их впервые 18 марта на выборах президента РФ.

В помещении избирательного участка также установлены универсальные тактильные дорожки для людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении. Здесь оформлены стенды с информацией о зарегистрированных кандидатах, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Волонтеры проекта «Выборы доступны всем» активно помогают пожилым и незрячим людям.

Памятки с крупным шрифтом о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах в Тверской области направили в Тверское отделение Всероссийского общества слепых, Бежецкую, Вышневолоцкую, Кимрскую, Конаковскую, Нелидовскую, Ржевскую, Тверскую и Торжокскую местные организации инвалидов.

Отметим, что подготовка к проведению в Тверской области единого дня голосования велась при участии правительства Тверской области. Отдельное внимание уделялось обеспечению безопасности, а также доступности избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Тверской области выбирают депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления. Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536 тыс. 831 избиратель, на муниципальных выборах — 445 тыс. 512 человек. На 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.