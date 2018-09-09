Москва, 9 сентября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Москве на выборах мэра в единый день голосования 2018 года к 11.00 проголосовали 2,45% избирателей. Об этом сообщили в штабе ЦИК РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кандидаты на пост мэра Москвы

На данный момент активнее всего голосовали в округах Войковский, Соколиная гора, Северный, Капотня, Покровское-Стрешнево и Молжаниновский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве открыты 3808 участков для голосования.