Москва, 9 сентября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов заявил, что в Москве при открытии возникла проблема с участком 5108 в Московской области: оттуда не приходила трансляция видеоизображения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок в Москве

«Для проведения выборов мэра в Москве открыты 3808 избирательных участков. При открытии возникла проблема с участком 5108 в Московской области: оттуда не приходила трансляция видеоизображения. Эта проблема была решена в течение часа и на данный момент 100% участков охвачены видеонаблюдением. На участках работают 3711 наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Этими наблюдателями удалось «закрыть» более 97% участков», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве открыты 3808 участков для голосования. За ходом голосования на выборах мэра Москвы следят 4 тыс. наблюдателей от Общественной палаты столицы. Всего в корпус наблюдателей записались 4908 человек, половина которых имеют опыт работы на президентской кампании. 4200 человек прошли специальное обучение для работы на выборах мэра в Московском парламентском центре.

Читайте подробнее: За выборами мэра Москвы будут следить почти 4 тыс. наблюдателей

Избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы будут открыты не до 20.00, а до 22.00. Время решили продлить, чтобы больше избирателей смогли реализовать свое право. Также для москвичей, находящихся за пределами столицы, открыты дополнительные «дачные» участки для голосования в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Всего о желании проголосовать на таких участках заявили 98 тыс. человек, 50 тыс. из них планировали голосовать в Подмосковье.

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И: В Москве заявили о готовности «дачных» участков для голосования на выборах

150 тыс. москвичей ранее заявили о желании голосовать на дому. С соответствующими заявлениями они обратились в органы социальной защиты Москвы. Еще порядка 1,2 тыс. человек заявили, что хотят прийти на участки самостоятельно, но попросили обеспечить сопровождение.

Подробности: Свыше 150 тыс. москвичей хотят проголосовать на дому в день выборов мэра

На выборах мэра Москвы своим избирательным правом смогут воспользоваться 2246 человек, находящихся в СИЗО. Соответствующие участки открыты во всех изоляторах города.

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И: Единый день голосования 9 сентября 2018 года — трансляция ИА REGNUM