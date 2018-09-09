Барнаул, 9 сентября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где сегодня, 9 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, работают 1797 избирательных участков и впервые применяется система видеонаблюдения с онлайн трансляцией. Однако, судя по видеокадрам, транслируемым на сайте «Nashvybor2018», к 14:00 местного времени голосующих людей возле урн практически нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеотрансляции ЦИК РФ Алтайский край выбирает губернатора. Угловское, ул. Ленина, д. 34

Цитата из видеотрансляции ЦИК РФ Алтайский край выбирает губернатора. Бийск

В частности, видеокамеры на участках в Змеиногорске, Бийске, Яровом, Рубцовске, Топчихе, Рерихе, а также самом отдалённом районе юго-западной части Алтайского края— Угловском — транслируют не избирателей, а скучающих или переговаривающихся между собой членов избирательной комиссии и иных сопричастных к работе на выборах. Наблюдатели, как правило, сидят возле урн, уткнувшись в телефон, а правоохранителей видно далеко не на всех кадрах.

Тем временем, в региональном избиркоме напоминают, что трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно, до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Камеры видеонаблюдения установлены на 741 избирательном участке, а также в 74 территориальных избирательных комиссиях.

Напомним, по состоянию на 10:00 местного времени явка в Алтайском крае составляла 5,97%. К 12:00 её темп повысился до 16,80%. Наибольший интерес к выборам проявили Алейский и Родинский районы, где явка составила 33,6%, наименьший — Бийск (явка менее 10%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Алтайского края потребовались после добровольной отставки Александра Карлина, руководившего регионом почти 12 лет.