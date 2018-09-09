Москва, 9 сентября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. ЦИК запустил портал трансляции видеоизображения с избирательных участков nashvybor2018.ru.

Nashvybor2018.ru Наблюдение за участком

Видеонаблюдение на выборах 9 сентября 2018 года применяется в 46 субъектах Российской Федерации на более чем 14,5 тысячи избирательных участков и в помещениях тысячи территориальных избирательных комиссий. Средствами видеонаблюдения с трансляцией изображения в сети интернет оборудованы все участковые и территориальные избирательные комиссии, где пройдет голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной думы.

Всего на избирательных участках с видеонаблюдением смогут проголосовать около 27 млн избирателей.

Напомним, довыборы депутатов Госдумы состоятся в шести регионах — в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областях. В 22 предстоит выбрать глав регионов. В Дагестане, Ингушетии, Ямало-Ненецком автономных округах региональные парламенты изберут руководителя региона из числа представленных президентом России кандидатур. Кроме того, состоятся выборы депутатов 16 региональных парламентов, 12 городских дум областных центров.

По данным ЦИК РФ, в единый день голосования пройдёт всего 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в том числе 59 местных референдумов. В результате выборов будет распределено 31,4 тыс. мандатов. В списки избирателей в 80 регионах включено порядка 65 млн человек, не голосуют только жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Марий Эл и Санкт-Петербурга.