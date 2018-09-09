Барнаул, 9 сентября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Темп голосования на выборах губернатора Алтайского края хотя и повысился, но по-прежнему остаётся невысоким. По данным регионального избиркома, на 12:00 местного времени со своим выбором определились только 16,80% избирателей. Тогда как на аналогичных предыдущих выборах явка к этому часу составляла уже 18,58%.

Цитата с сайта ЦИК РФ Выборы губернатора в Алтайском крае. Один из избирательных участков Бийска

Цитата с сайта ЦИК РФ Выборы губернатора в Алтайском крае. Один из избиртальных участвов в Рубцовске

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края сегодня, 9 сентября досрочно выбирают губернатора региона и некоторых представителей муниципальной власти. Необходимость определиться с новым главой возникла в мае 2018 года после добровольной и скоропостижной ставки Александра Карлина.

Напомним, по состоянию на 10:00 местного времени явка в Алтайском крае составляла 5,97%.