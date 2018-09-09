Ярославль, 9 сентября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. 9 сентября, в день выборов депутатов Ярославской областной думы, на 275 избирательных участках региона работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облзбиркоме.

Yarregion.ru Олег Захаров

Все они прошли проверку и готовы к использованию. Еще 26 КОИБов находятся в резерве избирательной комиссии Ярославской области.

«Сегодня утром, до открытия участков, на всех КОИБах проведено контрольное тестирование. Оно проводится путем ввода бюллетеней в машины в присутствии членов комиссий. После проверки результаты на каждом комплексе обнуляются», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

По его словам, комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 141 участке в Ярославле (в одномандатных округах №1, 2, 5, 6, 9, 10), 103 участках в Рыбинске (одномандатные округа №12, 13, 14, 15) и 31 участке в Переславле-Залесском.

Напомним, 9 сентября более миллиона избирателей выберут депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва, а также глав поселений, депутатов городских и сельских поселений, городского округа Рыбинск и Переславль-Залесский. Всего по итогам дня голосования будет замещено 311 мандатов.

Голосование продлится до 20 часов вечера. В регионе открыто 852 избирательных участка.