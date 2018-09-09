Москва, 9 сентября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В полиции выяснили причину наезда легкового автомобиля на пешеходов на юге Москвы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полиция

Наезд на людей на пешеходном переходе на Новочеркасском бульваре был совершен водителем легкового автомобиля намеренно. Это произошло после того, как водитель и один из пострадавших повздорили в кафе на бытовой почве.

Именно своего оппонента водитель и пытался сбить автомобилем на пешеходном переходе. Но при этом сбил ещё восемь человек.

С места преступления водитель не скрывался. Он был задержан полицией.