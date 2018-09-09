Ярославль, 9 сентября, 2018, 08:48 — ИА Регнум. 9 сентября в Ярославской области проходят выборы депутатов областной думы седьмого созыва, а также глав поселений, депутатов городских и сельских поселений, городского округа Рыбинск и Переславль-Залесский, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего в них могут принять участие 1 миллион 14 тысяч 173 избирателя.

Yarregion.ru Первые избиратели уже проголосовали

«Ровно в 8 утра в регионе открыли свои двери 852 избирательных участка. Из них 26 находятся в местах временного пребывания избирателей — в больницах и СИЗО. Подготовка к проведению единого дня голосования у нас завершилась успешно. Для членов участковых избирательных комиссий и всех соответствующих служб было организовано обучение, в том числе по использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней. Мы рассчитываем на то, что единый день голосования пройдет в штатном режиме», — приводит слова главы облизбиркома Олега Захарова портал регионального правительства.

Работать участки будут до 20 часов.

Также с 8 утра в здании Ярославской областной Думы начал работу ситуационный центр, куда будет стекаться самая оперативная информация о ходе выборов на территории региона.

Всего по итогам дня голосования будет замещено 311 мандатов.