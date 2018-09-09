Москва, 9 сентября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Рассекреченные исторические документы опубликовало Министерство обороны ко Дню танкиста 9 сентября.

Советский плакат. День танкиста

В сообщении департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства говорится, что Минобороны публикует в День танкиста рассекреченные документы «из фондов ЦА МО РФ, посвященных воинам-танкистам Великой Отечественной войны».

Также отмечается, что новый историко-познавательный проект военного ведомства России, снимет гриф секретности с ряда документов времен Великой Отечественной войны, которые посвящены деятельности танковых соединений и частей в то время, а также героическим подвигам советских танкистов во время войны.

Отметим, часть документов относится ко времени Курской битвы и в частности к знаменитому танковому сражению под Прохоровкой. На сайте историко-познавательного проекта Минобороны выложены схемы и карты показывающие тактическую обстановку во время сражения. Подвигам воинов-танкистов посвящен отдельный раздел.