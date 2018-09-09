Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Уральский полпред Николай Цуканов отдал свой голос на выборах депутатов городской думы Екатеринбурга. Голосование прошло в школе №102.

Kremlin.ru Николай Цуканов

На участок Цуканов пришёл примерно через 30 минут после начала голосования. Он был один, без членов семьи

Отметим, также полпред собрался на Ямал. Сегодня в Салехарде депутаты окружного Заксобрания намерены избрать главу региона.

Напомним, в Екатеринбурге выбирают городскую думу. Предстоит избрать 36 депутатов.