Омск, 9 сентября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Явка на выборах губернатора Омской области по состоянию на 10:00 (местн.) составила 7,63%. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Правительство Омской области и Успенский кафедральный собор. Омск

При этом в Омске явка на это время — 4,9%. В лидерах по явке — Крутинский район (20,59%).

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Омской области 13 сентября 2015 года явка на 10:00 составляла 4,81%.