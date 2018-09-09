Магас, 9 сентября, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В Ингушетии сегодня, 9 сентября 2018 года, состоятся выборы главы республики. Нового главу региона выберут депутаты Народного собрания из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Parlamentri.ru Выборы главы республики в Ингушетии

Среди претендентов Ильяс Богатырев — заместитель председателя комитета парламента по здравоохранению и социальной политике, нынешний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

На 38-м внеочередном заседании Народного собрания депутаты выберут главу путем тайного голосования. Ожидается, что претендентов на пост главы Ингушетии представит парламенту полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников. Сегодня же состоится инаугурация вновь избранного руководителя республики.