Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. В Свердловской области 9 сентября выборы проходят на территории 15 муниципалитетов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Avtonomer.net Свердловская область

Работают 676 участков. На территории этих муниципалитетов проживают около 1,2 млн избирателей. Депутатами стремятся стать 619 человек, ещё 16 бьются за посты глав трёх сельских поселений.

Главные выборы, напомним, проходят в Екатеринбурге. Здесь предстоит избрать депутатов гордумы. Также местные представительные органы выбирают в Верхней Пышме, Качканаре и некоторых сельских территориях.