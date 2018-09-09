Улан-Удэ, 9 сентября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов утром 9 сентября проголосовал на выборах депутатов Народного Хурала (парламента республики). Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, Цыденов исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №723 в детском образовательно-оздоровительном центре «Родник».

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на выборах депутатов республиканского парламента

По мнению главы региона, важно, чтобы в голосовании приняли участие все жители республики:

«Никто за нас выбор не сделает. Мы сами определяем, как и с кем будем идти дальше. И нельзя давать кому-то решать за нас. Каждый голос важен».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 9 сентября 2018 года проходят выборы депутатов Народного Хурала VI созыва. Также в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления, в том числе главы города Северобайкальска.