Барнаул, 9 сентября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Скандал с якобы массовым подвозом людей для голосования на один из избирательных участков в Барнауле, жители которого участвуют в выборах губернатора, оказался фейком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян Брейгель Младший. Сельская дорога с мельницей. XVII век

Как заявила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, людей действительно привезли централизованно на автобусе. Но речь идёт о находящихся сегодня на работе сотрудниках ТЭЦ-2, которым во время обеденного перерыва предоставили возможность съездить и проголосовать.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считает, что это даже хорошо, что людям создали такие условия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, 9 сентября, проходят досрочные выборы губернатора Алтайского края и несколько муниципальных избирательных кампаний. Необходимость в избрании главы региона возникла после скоропостижной добровольной отставки губернатора Александра Карлина в мае 2018 года.