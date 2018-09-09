Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Свердловской области выборы проходят на 676 избирательных участках, из которых 21 временный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Izbirkom.samregion.ru Наблюдатели

Избирательный процесс обеспечивают более 60 тыс. членов участковых избиркомов с правом решающего голоса. Проголосовать имеют возможность около 1,2 млн человек.

На выборах работают 1486 наблюдателей. 750 из них направили кандидаты, а ещё 736 — партии.

Напомним, основными на среднем Урале 9 сентября являются выборы депутатов городской думы. Также проводятся выборы и в некоторых других территориях региона.