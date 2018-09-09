Барнаул, 9 сентября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Алтайский край, где сегодня, 9 сентября, в Единый день голосования, проходят досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы, не отличается пока высокой явкой. По данным Алтайизбиркома, по состоянию на 10:00 местного времени на избирательные участки пришли 5,97% избирателей.

(сс) Дмитрий-5-Аверин Флаг Алтайского края

Наиболее высокая явка наблюдается в Родинском районе (13,34%), а самая низкая — во втором по величине городе Алтайского края — Бийске (2,81%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы главы региона в Алтайском крае были назначены после скоропостижной отставки губернатора Александра Карлина. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Также в регионе пройдёт ряд муниципальных избирательных компаний. На выборы регион потратит 350 миллионов рублей.