Абакан, 9 сентября, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Стала известна явка на выборах депутатов Верховного совета Хакасии седьмого созыва к 10 часам утра (местн.) — 4,13%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На выборах в парламент республики шестого созыва 8 сентября 2013 года явка к 10:00 составляла 3,50%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хакасии проходят 24 избирательные кампании. В том числе жители Хакасии выбирают главу республики.