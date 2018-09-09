Барнаул, 9 сентября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Жители Алтайского края не потеряли интерес к банковским вкладам. По состоянию на 1 августа 2018 года, в сравнении с предыдущим аналогичным периодом, объем размещенных средств увеличился на 8,4%, превысив 174 миллиарда рублей. Такие данные Банка России обнародовал сайт регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ну... — тоже рубли!

Вместе с тем, динамика вкладов в иностранной валюте на ту же дату снизилась на 21,2%. За июль 2018 года средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам жителей края составили: 4% на срок размещения до одного года, 6,6% — на срок размещения свыше года.

Напомним, также жители Алтайского края стали чаще обращаться в кредитные организации за ипотечными кредитами. Судя по данным Банка России, в январе — декабре 2017 года (по отношению к аналогичному периоду 2016 года) объём выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) значительно возрос, составив в денежном выражении 139,7%, а в количественном — 135,7%. За весь 2017 год в Алтайском крае было зарегистрировано 18 тысяч 302 ипотечных договора на сумму более 23,9 миллиарда рублей.