Москва, 9 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Совместный клип Николая Баскова и Филипа Киркорова «Ибица», который был опубликован на популярном видеохостинге Youtube, набрал миллион просмотров за сутки.

Filmtechniker Хлопушка-нумератор

Совместный клип Николая Баскова и Филипа Киркорова «Ибица», который был опубликован на популярном видеохостинге Youtube, набрал миллион просмотров за сутки.

В видеоклипе в юмористическом ключе показано противостояние двух звезд и в их соперничестве за титул короля шоу-бизнеса. Доходит даже до выяснения ими отношений грубой физической силой.

В клипе в качестве гостей снялись шоумен Гарик Харламов, певец Сергей Шнуров и телеведущий Андрей Малахов. Приглашенные звезды комментируют совеместное творчество Баскова и Киркорова и их отношения. К примеру, Шнуров с использованием ненормативной лексики утверждает, что они «не друзья».

Отметим, реакция в сети на видео «Ибица» неоднозначна. Кто-то считает видео веселым и смешным, несмотря на сцены насилия, присутствующие в нем, а кто-то, что это полная деградация и ступор отечественного шоу-бизнеса.