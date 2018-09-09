Барнаул, 9 сентября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Алтайизбирком обнародовал данные о досрочном голосовании за губернатора Алтайского края: из 68 избирателей, обладающих этим правом, участие в голосовании приняли 55 человек. Таким образом, явка составила более 80%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алтайизбирком Досрочное голосование за губернатора в Алтайском крае

Известно, что в поселке Тигирек из 33 избирателей проголосовали 26 человек (79%), Генералка — 24 избирателя из 27 (89%). Также с выбором определились пять из восьми жителей поселка Кедровка Ельцовского района (чуть более 62%).

Чтобы добраться в труднодоступные территории к избирателям, члены участковых комиссий передвигались на тракторе МТЗ-82, автомобилях УАЗ, ГАЗ, а часть пути и вовсе пришлось пройти пешком.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, в Единый день голосования, проходят досрочные выборы губернатора и несколько муниципальных избирательных кампаний. Необходимость избрать главу региона возникла после скоропостижной отставки губернатора Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет.