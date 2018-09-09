Абакан, 9 сентября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Явка на выборах главы Хакасии по состоянию на 10:00 (местн.), по данным ЦИК РФ, составила 4,33%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования в Москве

Пока активнее всего голосуют в Таштыпском районе (10,08%). В Абакане проголосовали меньше всего избирателей — 2,62%.

Напомним, на выборах главы Хакасии 8 сентября 2018 года к 10 часам явка составила 3,51%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года выбирают не только главу республики, но и депутатов Верховного совета, мэров Абакана и Саяногорска, глав сельских и поселковых советов, а также депутатов ряда сельских населённых пунктов и Абакана.