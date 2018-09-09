Барнаул, 9 сентября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова напомнила, что сегодняшний день, 9 сентября 2018 года, будет вписан в историю региона как единый день голосования на выборах губернатора региона и масштабных выборах в органы местного самоуправления. В своём обращении к избирателям она, в частности, отметила:

Избирком РФ Ситуация на одном из избирательных участков в Барнауле по состоянию на утро, 9 сентября 2018 года

«Впервые на региональных выборах применен механизм «Мобильный избиратель», видеонаблюдение с онлайн трансляцией в сети Интернет, сформирована система общественного контроля».

По мнению Ирины Акимовой, эти инструменты послужат гарантией проведения честных, открытых выборов.

«Каждый избиратель может быть уверен — его голос будет учтен!», — подчеркнула глава алтайского избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Алтайского края потребовались после того, как Александр Карлин, руководивший регионом более 12 лет, скоропостижно ушёл в отставку. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.