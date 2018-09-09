Кемерово, 9 сентября, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Явка на выборах губернатора Кемеровской области к 10:00 (время местное) составила 11,91%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избирательной комиссии Кузбасса. За два часа работы на избирательные участки пришли чуть более 22 тыс. избирателей.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

Напомним, в 8:00 (время местное) открылись 1 673 избирательных участка. Согласно данным избиркома, в регионе зарегистрировано чуть более 2 млн избирателей.

Явка на выборах мэра Новокузнецка к этому составила 5,90%, на избирательных участках города побывали 23 689 избирателей, при общем количестве официально зарегистрированных — 401 467.