Саратов, 9 сентября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В Саратовской области сегодня, 9 сентября, проходят довыборы в Госдуму, городскую думу и органы местного самоуправления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В регионе приступили к работе более 903 участковых избирательных комиссий. В области голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы по саратовскому и балашовскому одномандатным избирательным округам №163 и №165, на депутатские места претендуют соответственно шесть и восемь кандидатов. Напомним, всего в России довыборы в нижнюю палату российского парламента проходят в семи регионах.

Кроме того, проходят довыборы в гордуму Саратова по заводскому району, а также выборы в органы местного самоуправления в районах. В муниципалитетах планируется избрать 2055 депутатов.

На 316 избирательных участках используются КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), в том числе 160 — на выборах в органы местного самоуправления. На этих участках будут голосовать почти 470 тыс. жителей.

Видеонаблюдением охвачено 22 территориальные избирательные комиссии и 321 участковая комиссия.