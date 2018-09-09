Якутск, 9 сентября, 2018, 06:40 — ИА Регнум. Голосование на выборах главы и депутатов Якутии по-прежнему идёт гораздо более активно, чем за мэра и состав думы Якутска. На 12:00 по местному времени (06:00 мск) средняя явка по республике составила 18,81%, избирательные участки посетили 117 438 жителей региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта ЦИК Якутии.

Густав-Теодор Паули. Якуты

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На выборы мэра и депутатов гордумы Якутска горожане по-прежнему идут неактивно, явка в полден составила 11,66% или 22 572 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10:00 на избирательные участки в Якутии пришли 6,66% избирателей, в Якутске — 3,31%.