В Екатеринбурге досрочно проголосовали более 11 тыс. человек
Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 06:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 29 августа по 8 сентября досрочно свои голоса отдали 11 077 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Выборы
Больше всего проголосовавших — в Орджоникидзевском районе города (3373). Меньше всего — в Октябрьском и Железнодорожном районах (соответственно 993 и 949).
Напомним, сегодня, 9 сентября, в Екатеринбурге выбирают городскую думу.