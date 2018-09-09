Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 06:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 29 августа по 8 сентября досрочно свои голоса отдали 11 077 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Больше всего проголосовавших — в Орджоникидзевском районе города (3373). Меньше всего — в Октябрьском и Железнодорожном районах (соответственно 993 и 949).

Напомним, сегодня, 9 сентября, в Екатеринбурге выбирают городскую думу.