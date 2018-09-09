Екатеринбург, 9 сентября, 2018, 06:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные атаковали телефонными звонками администрации районов города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефонный разговор

На автодозвон поставлены номера глав райадминистраций и их замов. По сути, телефонная связь оказалась заблокирована.

В мэрии называют произошедшее помехами работе власти в день выборов и уже обратились в полицию. Напомним, сегодня, 9 сентября, в Екатеринбурге выбирают депутатов городской думы.