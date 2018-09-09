Чита, 9 сентября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. «Я всегда исполняю гражданский долг. Стараюсь традиционно одной из первых приходить, в 8 часов утра, чтобы свое конституционное право реализовать», — подчеркнула глава региона.

Правительство Забайкальского края Выборы депутатов заксобрания Забайкалья, губернатор Наталья Жданова

Наталья Жданова напомнила также, что помимо депутатов, в Забайкальском крае выбирают муниципальную власть.

Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на избирательном участке

«Я надеюсь, что мои коллеги, родные и близкие также сделают свой выбор в пользу достойных людей и партий, но самое главное — придут и отдадут свой гражданский долг», — сказала она.

Напомним, сегодня, в 9 сентября, в Забайкальском крае выбирают новый состав Законодательного собрания. В соответствии с Уставом Забайкальского края, в местный парламент входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам.