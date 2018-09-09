Пхеньян, 9 сентября, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 70-й годовщины образования КНДР пожелал главе республики здоровья и успехов на посту, передаёт «Центральное телеграфное агентство Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Как сообщается, российский лидер отметил «дружественный характер» отношений между двумя странами и выразил уверенность, что дальнейшее расширение двустороннего диалога и «конструктивное сотрудничество» в различных сферах отвечают интересам народов России и КНДР.

Путин также отметил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном поспособствует укреплению стабильности и безопасности как на Корейском полуострове, так и в северо-восточном азиатском регионе.

Как передавало ИА REGNUM, российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила масштабные мероприятия в Пхеньяне по случаю празднования годовщины образования КНДР. 8 сентября Валентина Матвиенко провела переговоры с Ким Чен Ыном. Ранее спикер Совета Федерации сообщила, что должна передать лидеру КНДР личное послание от Владимира Путина.