Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2018, 06:06 — ИА Регнум. С 08:00 (06:00 мск) открылись избирательные участки в ХМАО. Жителям Югры предстоит выбрать 727 местных депутатов и 46 глав муниципальных образований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Также напомним, что сегодня Югра выбирает губернатора Тюменской области.

В 22 территориальных и 554 участковых избирательных комиссиях работает система видеонаблюдения с трансляцией хода голосования в интернете.

С 25 августа проходило досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Югры. Около двух тысяч вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях, и тундровиков проголосовали досрочно. К ним добавились отпускники, которые уезжают на отдых за пределы ХМАО. Всего досрочников около шести тысяч. Правом досрочного голосования воспользовалась и глава региона Наталья Комарова, которая встречает 9 сентября патриарха РПЦ Кирилла.

За ходом голосования, помимо представителей кандидатов, будут следить общественники: задействовано более 220 представителей Общественной палаты Югры и 65 человек от аппарата уполномоченного по правам человека в Югре.