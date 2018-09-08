Ереван, 9 сентября, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Новое правительство Армении изучает полученное наследство по карабахскому урегулированию. Об этом заявил премьер-министр Армении в интервью передаче министерства обороны Армении «Зинуж» («Военная сила»). (Интервью было записано несколько дней назад).

1tv.am Никол Пашинян

«Это довольно объёмная работа, и понятно, что после этого должна произойти оценка этого наследства. Должно быть принято решение, на какой основе должны продолжаться переговоры. Необходимо оценить, что происходило в переговорном процессе в самом конце и допустимо ли для нового правительства Армении продолжать переговоры на этой основе или же переговоры должны быть возобновлены с какой-то новой точки», — цитирует Пашиняна корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, посредники, страны-посредники понимают, что вопрос находится в этой стадии. Пашинян также озвучил свое видение проблемы.

«Необходимо констатировать, что я, будучи премьер-министром Армении, уполномочен вести переговоры от имени Республики Армения, но я не уполномочен вести переговоры от имени Нагорно-Карабахской Республики, по той простой причине, что в формировании власти в Армении граждане Нагорного Карабаха участия не принимают, и они имеют собственные государственные структуры и государственных представителей, которые и должны вести переговоры от имени Республики Арцах».

По словам Пашиняна, это не означает, что Армения отказывается от переговоров по урегулированию нагорно-карабахского вопроса.

«Мы говорим, что готовы самым эффективным возможным способом вести переговоры, но эта позиция должна быть очень четко зафиксирована», — сказал глава армянского правительства.

На вопрос о том, что эта позиция была враждебно принята в Баку и довольно неоднозначно в Москве, и, следовательно, есть хоть теоретическая возможность возвращения Степанакерта за стол переговоров, Пашинян ответил: «В действительности подобная позиция не столь необычна, как её пытаются представить, потому что в нескольких заявления глав стран-участниц Минской группы ОБСЕ констатировано ключевая роль народа Арцаха в урегулировании конфликта. Мои заявления укладываются в контекст этих заявлений. И простая логика свидетельствует о том, что не может нагорно-карабахский конфликт быть урегулирован без участия Нагорного Карабаха».

По его словам, как нагорно-карабахский конфликт невозможно решить без участия народа Нагорного Карабаха, также этот конфликт нельзя решить без четкой позиции и волеизъявления народа Армении.

«В Армении нет и не было правительства, которое смогло бы решить конфликт за кулисами. За кулисами можно разговаривать, обсуждать, пить кофе, но если мы говорим о решении вопроса, не может быть решения без четкой позиции нашего народа», — подчеркнул Пашинян.

Он также напомнил, что публично взял на себя обязанность, что если в ходе переговоров сформируется такой вариант, что он сам как премьер-министр Армении найдёт, что стоить задуматься об этом варианте, и если он сам для себя найдёт достаточно оснований одобрить этот вариант, следующим шагом будет представление этого варианта армянскому народу, «потому что без народной поддержки никогда не было власти, которая бы смогла решить конфликт».

По словам премьера, если даже в прошлом были власти, которые заверяли сопредседателей Минской группы, что они сами смогут решить нагорно-карабахский конфликт, то, мягко говоря, они неправильно выражались.

Что касается видения решения конфликта, то, по словам Пашиняна, армянская сторона множество раз показывала свою миролюбивую позицию, при этом постоянно звучит вопрос о том, а готова ли армянская сторона к уступкам, но никто не спрашивает, а готов ли Азербайджан к уступкам?

«Это очень важно, потому что в условиях, когда мы не слышим от Азербайджана ничего, кроме угроз, я считаю бессмысленным разговор о каких-то уступках. Потому что это может быть неправильным посланием как армянской общественности, так и для международной и азербайджанской общественности о том, что у нас есть обеспокоенность или страх из-за угроз Азербайджана», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, для продолжения переговоров есть одно важное предусловие.

«Урегулирования можно достичь, когда в регионе сформируется атмосфера урегулирования, когда стороны очень четко покажут, что готовы приложить максимум усилий для достижения мирного урегулирования. К сожалению, Азербайджан долгие годы доказывает, что его видение урегулирования вопроса — война. А это означает, что Армения и весь армянский народ должны быть готовы дать необходимый ответ. Когда мы увидим, что Азербайджан оценивает ситуацию равнозначно и готов прилагать усилия для достижения мира, мы также равноценно оценим ситуацию», — резюмировал Пашинян.