Москва, 9 сентября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. В ходе встречи с представителями бизнеса в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорно-Карабахская республика (НКР) в будущем должна будет стать полноправной частью армянской территории. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

По его словам, Армения не готова будет пойти на уступки по спорам с Азербайджаном о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Он также отметил, что «какие-либо уступки в данном контексте будут восприниматься не иначе, как слабость», и что «позиция о территориальной принадлежности региона непреложна».

Это новое заявление армянского премьер-министра, который ранее заявлял о Степанакерте как стороне конфликта с Азербайджаном, заметно уточняет его позицию и в новом свете представляет многолетнюю борьбу Армении за международное признание независимости Нагорного Карабаха.