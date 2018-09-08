Чернигов, Украина, 8 сентября, 2018, 23:25 — ИА Регнум. В Черниговской области во время празднования дня поселка городского типа Сосница установлен национальный рекорд Украины — представлена огромная корзина из лозы, в которую посадили 62 ребенка, сообщило 8 сентября агентство «УНИАН».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Рекорд зафиксирован представителем Национального реестра рекордов Украины. Изготовитель корзины Евгений Косяненко получил сертификат об установлении нового рекорда и денежную премию.

Напомним, 7 сентября стало известно об ещё одном украинском достижении — уровень задолженности по зарплатам побил рекорд шестнадцатилетней давности.

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