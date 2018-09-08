Киев, 8 сентября, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Сложная криминальная обстановка на Украине обусловлена тем, что границу между республиками Донбасса и Россией не охраняют украинские пограничники, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 8 сентября в эфире телеканала 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики

«Когда граница охраняется не нами, а охраняется боевиками и российскими службами, то границу они как хотят, так ее и используют», — считает Кравчук.

По мнению экс-президента, украинское государство по разным причинам не готово обуздать криминал.

Напомним, разгул криминала на Украине начался в конце 2013 года во время Евромайдана, когда «мирные демонстранты» стали безнаказанно забрасывать правоохранителей камнями и коктейлями Молотова.

Основной закон государства был уничтожен насильственным захватом власти в Киеве, а далее беззаконие приобрело массовый характер после того как ВСУ, вопреки закону и присяге, начали уничтожать население Донбасса.

По мнению экспертов, из-за острейшего социально-экономического кризиса и обилия оружия из Донбасса, уровень преступности на Украине превысил показатели 90-х годов XX века.

Читайте также: В Киеве найден тайник с оружием, принадлежащим «герою АТО»