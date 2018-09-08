Санкт-Петербург, 8 сентября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Соревнования по уличному баскетболу ежегодно проходят по всему миру. Во многих городах России спортсменов и зрителей объединяет один из самых популярных видов уличного спорта. Фотокорреспондент ИА REGNUM показал лучшие моменты первого дня соревнований в Петербурге.

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Андрей Пронин ИА REGNUM Перед игрой

Андрей Пронин ИА REGNUM Борьба за мяч

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Уличный баскетбол — это доступный вид спорта, который приобретает все большую популярность в России. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно кольцо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

Турнир проходит при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».