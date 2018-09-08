Вице-президент УЕФА недоволен украинской формой с нацистским лозунгом
Киев, 8 сентября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Зарабатыванием баллов на псевдопатриотизме назвал размещение нацистского приветствия «Слава Украине!» на форме игроков украинской сборной вице президент УЕФА и почетный президент федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис, сообщило 8 сентября издание Комментарии.ua.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Уникальная нация
Суркис считает, что федерация футбола и национальная сборная должны ставить во главу угла спортивные принципы, а не интересы политиков.
Напомним, презентация новой формы сборной Украины, на которой красуется девиз украинских нацистов времен Великой Отечественной войны, прошла в Киеве 4 сентября.
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