Киев, 8 сентября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Зарабатыванием баллов на псевдопатриотизме назвал размещение нацистского приветствия «Слава Украине!» на форме игроков украинской сборной вице президент УЕФА и почетный президент федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис, сообщило 8 сентября издание Комментарии.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уникальная нация

Суркис считает, что федерация футбола и национальная сборная должны ставить во главу угла спортивные принципы, а не интересы политиков.

Напомним, презентация новой формы сборной Украины, на которой красуется девиз украинских нацистов времен Великой Отечественной войны, прошла в Киеве 4 сентября.

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